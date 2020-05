Luxemburgo: português viveu com a mulher infetada durante oito dias e não foi contaminado

Hoje às 13:46 Facebook

Hermínio Fonseca viveu um episódio que tão cedo não vai esquecer. Depois de várias semanas em isolamento no Luxemburgo, junto da família, a mulher foi diagnosticada com covid-19 e o improvável aconteceu: o português e os filhos escaparam ao contágio.

"Estive confinado com a minha esposa e os meus dois filhos durante várias semanas, como toda a gente no Luxemburgo. Entretanto, ela começou a sentir-se mal e o médico mandou-a fazer um teste à covid-19. Passados oito dias recebemos o resultado, que acusou positivo", conta Hermínio, de 47 anos. O português, natural de Braga e residente no Grão-Ducado há mais de 20 anos, reconhece que ficou aliviado: "[A esposa] Ficou isolada no quarto mas ainda estivemos todos juntos pelo menos uma semana antes de sabermos o resultado. Ainda assim, nem eu, nem os meus filhos ficámos infetados", reconhece.

