Português nos EUA diz que Trump é apoiado por portugueses que "se esqueceram de onde vieram"

O empresário português José Morais, emigrado nos Estados Unidos há mais de 50 anos, considera que muitos portugueses apoiam Donald Trump porque "se esqueceram de onde vieram".

"Antes de mais, eu nem sou republicano nem democrata, nem sou socialista, nem do PSD, nem nenhum partido. O meu partido são as pessoas, sempre foram e continuarão a ser enquanto eu por cá andar", referiu José Morais, empresário e uma das figuras proeminentes da comunidade portuguesa de Manassas, no Estado de Virgínia, a pouco mais de 50 quilómetros de Washington.

José ​​​​​​​Morais, pertencente a uma família que emigrou há 52 anos para os Estados Unidos e se estabeleceu em Manassas, depois de passar por New Bedford e Long Island, declarou que Donald Trump teria ganho as eleições de novembro contra o concorrente Joe Biden "se falasse menos um bocado".

