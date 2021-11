Português Pantónio faz obra numa estação de comboios no Luxemburgo

Hoje às 15:46 Facebook

O artista de rua português Pantonio está a dar uma nova cor à gare de Esch-sur-Alzette. Inspirado pelas suas origens, o açoriano quer levar o mar aonde ele não existe. E mostrar poesia às pessoas que todos os dias se apressam entre aquelas paredes.

Quem por estes dias passa na estação de comboios de Esch-sur-Alzette tem uma agradável surpresa. Ou vai tendo, a cada dia que passa, um novo motivo para parar e olhar. Aquelas paredes, que antes estavam despidas em branco e borratadas com alguns rabiscos, estão agora cheias e profundas como o mar do oceano. As cores são o azul claro, o branco e o vermelho acastanhado, como o minério da história de Esch. As figuras são pássaros que se confundem com peixes, humanos em barcos e ondas. O mural estende-se ao longo de 150 metros, preenchê-lo exige mais de 60 litros de tinta. Um quadro vivo que transforma a gare num aquário gigante, que nos engole no caminho entre as carruagens e a rua.

