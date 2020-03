Português Pedro Carvalho disputa título mundial de MMA nos EUA

Hoje às 13:37 Facebook

O combate do lutador português de MMA Pedro Carvalho, de 24 anos, frente ao brasileiro Patrício "Pitbull", a contar para os quartos-de-final do Featherweight World Grand Prix, acontece na próxima sexta-feira, dia 13. O certame desportivo acontece no espaço Mohegan Sun Arena, em Connecticut, a partir das 22 horas.

É apenas a 5.ª vez que Pedro Carvalho, natural de Guimarães, combate no contexto Bellator, em oito anos de carreira profissional MMA. Carvalho, que venceu 9 dos seus 11 últimos combates, quer assim conquistar em Connecticut o seu primeiro título mundial na modalidade.

