Portuguesa doente no Luxemburgo gera onda de solidariedade

Lara Baptista, de 27 anos, a viver no Luxemburgo há sete, fez uma publicação no Facebook a "desabafar" que está doente e sente que ninguém lhe explica o que realmente se passa, o que gerou uma onda de solidariedade no seio da comunidade portuguesa no Luxemburgo.

Na publicação que fez nas redes sociais, a portuguesa revela que lhe foi diagnosticada uma doença chamada endometriose. Operada por causa dessa condição, Lara Baptista diz que teve de se submeter a nova intervenção cirúrgica sete meses depois por causa de dores constantes.

