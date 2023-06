Portuguesa em Inglaterra angaria fundos para tratar eczema severo do filho

JN Hoje às 15:01 Facebook

Uma emigrante portuguesa em Inglaterra lançou uma angariação de fundos online para poder assegurar tratamentos para o filho, que sofre de uma condição de pele severa. Já conseguiu mais de sete mil euros.

Inês Dias, de 22 anos, explica na plataforma "Go Fund Me" que o filho, de três, "tem eczema severo" desde que tinha um mês de idade. "O Gabriel nasceu a 31 de maio de 2020, perfeitamente normal e cheio de saúde", mas o "tormento com este problema de pele" começou a aparecer aos poucos, semanas depois.

"Já passamos noites e dias inteiros perdidos nos hospitais, nos médicos, e ninguém arranja uma solução para este problema", desabafa, lamentando que as tentativas tenham passado sempre por pomadas, cremes, géis de banho, comprimidos e antibióticos que se revelaram infrutíferos. "Nada resulta", diz Inês, que é natural de Viseu e vive atualmente na cidade inglesa de Peterborough.

"Ultimamente, o meu filho piorou muito do problema da pele, nada lhe faz efeito, nem os cremes que passam a vida a dar-lhe para experimentar, nem os remédios que lhe são dados para tomar. O sofrimento dele é insuportável, a coceira, a pele sempre vermelha com líquido, feridas que ficam em carne viva por vezes...", escreve Inês, que conta com o apoio dos pais no acompanhamento de Gabriel. "Se antes já éramos unidos, depois de tudo isto nós somos inseparáveis. O nosso menino é a nossa vida. Sempre ouvi dizer que a esperança é a última a morrer e sou capaz de ir até ao fim do mundo só para ele poder ser curado e ficar livre deste sofrimento", partilha.

O propósito do pedido de ajuda é poder pagar o tratamento do filho, diz Inês, explicando que o seu "último recurso agora é viajar para Portugal e começar o tratamento num médico privado".

Na página de angariação de fundos, Inês vai partilhando regularmente fotografias que mostram a condição de Gabriel e a evolução diária da pele. Esta sexta-feira, já tinha conseguido angariar cerca de 6300 libras (7383 euros) de um total de 15 mil (17.580 euros).