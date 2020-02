Portuguesa expõe no Museu Oscar Niemeyer em Brasília

Hoje às 17:47 Facebook

Rueffa será a primeira artista plástica portuguesa a expor no Museu Oscar Niemeyer, em Brasília, levando à capital brasileira, no mês de agosto, a obra "Welcome", homenagem à cantora luso-brasileira Carmen Miranda.

Será precisamente na data em que se assinalam os 65 anos da morte da célebre artista, a 5 de agosto, que Rueffa, especializada no universo "neo pop art", se estreará em Brasília, traçando uma ponte "luso-brasileira", através de uma instalação inédita, em parceria com a designer de joias do país sul-americano Lídice Caldas.

