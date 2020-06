Portuguesa na Suíça foi condenada por se apropriar de 40 mil francos

Hoje às 15:56 Facebook

Uma portuguesa que trabalhava na autarquia da cidade de Sion, na Suíça, foi agora condenada por se aproveitar do facto de tratar dos pedidos do "direito à burguesia" para obter cerca de 40 mil francos suíços.

O "direito à burguesia" é uma tradição em Sion, no cantão de Valais, na Suíça, que permite a cada habitante natural da região obter uma indemnização anual de 100 francos. Se esse direito não for reclamado, o membro pode pedir 200 francos no ano seguinte.

Segundo a imprensa suíça, quando um cidadão vinha recuperar os seus 100 francos para 2018 e assinava no registo, a jovem adicionava a menção "17" à frente de "18" e guardava para ela os 100 francos adicionais.

