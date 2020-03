Hoje às 14:20 Facebook

A última escolha cega da edição francesa do concurso de talentos The Voice 2020 é a portuguesa Ana, uma estudante com apenas 16 anos.

Na sua audição às cegas, este sábado, 29 de fevereiro, Ana cantou "Ta reine", de Angèle. As juradas Lara Fabien e Amel Bent viraram as cadeiras e Ana acabou por escolher Amel como mentora.

