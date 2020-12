Portuguesas lançam projeto para ajudar emigrantes

Hoje às 12:44 Facebook

Chamam-se Joana e Teresa e deram vida ao projeto Vidassemfronteiras.com, uma plataforma colaborativa que tem como objetivo ajudar a adaptação e integração dos emigrantes portugueses pelo mundo fora.

Projeto visa dar a conhecer a vida fora de Portugal aos que possam estar interessados em emigrar e àqueles que têm curiosidade pela vida lá fora.

"Já temos bastantes países representados por portugueses a viver em diversas partes do mundo, que de modo voluntário partilham links úteis, dicas de dia-a-dia, dicas de passeios e as suas vivências tanto familiares como profissionais", explicaram as duas fundadoras do projeto.

