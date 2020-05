Portugueses apanhados em pesca ilegal na Argentina

Hoje às 14:46 Facebook

As autoridades navais argentinas capturaram, depois de quatro horas de perseguição, o navio de pesca Calvão, de bandeira portuguesa, a pescar ilegalmente na zona económica de exclusão da Argentina.

O navio português foi detetado às 7 horas e 54 minutos deste domingo (11 horas e 54 em Lisboa), pela guarda costeira argentina, numa patrulha ao longo das 200 milhas da zona de pesca exclusiva do país, na sequência da presença de navios estrangeiros naquela zona, nos últimos dias.

A guarda costeira argentina indicou no boletim oficial que a embarcação portuguesa estava a pescar a 199,75 milhas náuticas da costa, dentro de jurisdição argentina: "Ao ser identificado por parte do navio da Guarda Costeira GC-27, o navio infrator mudou de direção, rumo às águas internacionais, sem cessar as tarefas de pesca, iniciando-se a perseguição, de acordo com o estabelecido na Convenção da ONU sobre o Direito do Mar".

De acordo com as autoridades argentinas, o Calvão "não acatou, inicialmente, as ordens, continuando a navegação com as redes na água, motivo pelo qual foi iniciada uma perseguição".

