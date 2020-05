Portugueses apreensivos na hora de partir para França e Suíça

Hoje às 14:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Em tempos de pandemia, os portugueses da diáspora partem para as campanhas agrícolas na Suíça e França com receios acrescidos. As empresas transportadoras são obrigadas a cumprir limitações à lotação dos autocarros, bem como a imporem o uso de máscara.

As regras mudaram por causa da covid-19. Para atravessarem a fronteira os portugueses têm de ter um contrato de trabalho e, no autocarros, o número permitido de passageiros diminuiu. Depois de cinco semanas parada, a Pluma Tour - Viagens e Turismo regressou à estrada.

Jorge Alves, responsável pela empresa, revelou que esta terça-feira parte um grupo de 25 pessoas de Vila Real e, para sábado, está agendada mais uma viagem. O destino é a apanha de morango em França e o trabalho na vinha na Suíça. O empresário destacou as dificuldades acrescidas para as empresas nesta altura em que as "despesas aumentam e as receitas diminuem".

Jorge Alves explicou ainda a imposição de limitações à lotação dentro dos autocarros, que chegaram a ser de "um terço" e, no último fim de semana, passaram a ser "de metade". Ou seja, num autocarro de 75 lugares podem viajar agora 36 passageiros, mais os motoristas. Nas viaturas mais pequenas - de 50 lugares -, podem ser transportados 23 passageiros e os motoristas.

Leia mais em Bom Dia