Portugueses continuam a escolher o Reino Unido

Entre 2015 e 2017, o número de emigrantes portugueses que entrou no Reino Unido passou de 32 para 23 mil, o que representa uma quebra de cerca de um terço em dois anos. Esse decréscimo foi mais pronunciado entre 2016 e 2017.

Nos três primeiros trimestres de 2019 houve novo crescimento da emigração portuguesa para o Reino Unido. Embora os dados disponíveis não incluam ainda os valores do último trimestre, tudo indica que mais de 21 mil portugueses tenham entrado no país no ano passado, o que representa um aumento de 15% em relação a 2018.

