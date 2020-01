Portugueses correm risco de não poder pagar dívidas ao banco

Hoje às 18:52 Facebook

Mais de metade (53%) dos agregados familiares do país estavam a pagar uma dívida ao banco, em 2018, segundo o BCL. O Banco Central do Luxemburgo revelou esta segunda-feira a situação de endividamento dos agregados familiares do país.

No Grão-Ducado, "53% dos agregados familiares tinha pelo menos uma dívida contraída em 2018", a uma instituição bancária, revela o novo relatório do Banco Central do Luxemburgo (BCL) sobre o comportamento financeiro e do consumo dos agregados no país.

