Portugueses de Alemanha, França e Suíça preferem ir a Portugal de carro?

A comunidade portuguesa em vários países europeus planeia passar as férias de verão em Portugal, mas aguarda com ​​​​​​​expetativa mais informações sobre a forma mais segura de o fazer, estando mais inclinada a fazer a viagem de carro.

A agência Lusa contactou conselheiros das comunidades na Alemanha, França e Suíça, tendo de todos obtido a garantia que é propósito dos emigrantes visitar a família e os amigos em Portugal.

Alfredo Stoffel vive na cidade alemã de Sassnitz e é conselheiro das comunidades portuguesas neste país, onde vivem 114.705 cidadãos nascidos em Portugal e onde são cada vez mais os portugueses que o abordam na tentativa de apurarem como poderão viajar em segurança para Portugal no verão. A grande dúvida é o transporte e percurso a realizar, uma vez que estando aberto o espaço aéreo europeu, as companhias aéreas só agora começam a retomar alguns voos. Mas mesmo que as ligações comecem a ser mais frequentes, os portugueses na Alemanha estão mais inclinados a fazer a viagem de carro, atravessando assim as fronteiras terrestres e percorrendo os corredores que, entretanto, deverão estar abertos.

