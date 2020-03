Portugueses em Cabo Verde enviaram 7,6 milhões de euros para casa

Hoje às 14:17 Facebook

Os imigrantes em Cabo Verde enviaram em 2019, até novembro, para os países de origem, o equivalente a uma média superior a dois milhões de euros por mês em remessas, segundo dados do banco central compilados pela agência Lusa.

Segundo um boletim estatístico do Banco de Cabo Verde, com dados referentes ao período de janeiro a novembro de 2019, as remessas enviadas pelos imigrantes que trabalham no arquipélago totalizaram 2.656‬ milhões de escudos (24 milhões de euros) naquele período.

