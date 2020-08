Portugueses de Grenoble vão ter novo programa de rádio "Raízes"

Hoje às 13:27 Facebook

O novo programa radiofónico semanal transmitido em língua portuguesa e dedicado à comunidade lusófona da região de Grenoble, França, estreia já esta quinta-feira, dia 3 de setembro, pelas 20 horas.

Trata-se de um programa cultural e musical, apresentado por uma equipa de animadores, em língua portuguesa e francesa. O programa "Raízes Grenoble" tem os estúdios localizados no 37 rue Aimé Pupin, em Grenoble, França, e vai ser direcionado para toda a comunidade portuguesa e lusófona residente no departamento do Isère, privilegiando sempre a música em língua portuguesa.

O objetivo é dar continuidade ao projeto "Raízes", de Lyon, mitigando o sentimento de nostalgia e facilitando a integração dos cidadãos na sociedade "grenobloise", informando-os sobre o que acontece no país, mas também na cidade em que moram. Para isso, conta com a colaboração de uma equipa de cinco voluntários que, após o dia de trabalho, uma vez por semana, dedicam duas horas à sua paixão, fazer rádio para os emigrantes como eles.

