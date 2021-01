Portugueses de quarentena em Angola não podem votar

Hoje às 14:18 Facebook

Os portugueses que cumprem quarentena em Angola ou noutros países que apliquem a medida para combater a pandemia de covid-19 não poderão votar nas presidenciais, por falta de alternativas à votação presencial, esclareceu o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

"Portugal respeita e cumpre as regras de saúde pública impostas por cada Estado no exercício da sua soberania. Não está prevista qualquer alternativa à votação presencial que decorrerá nas assembleias de voto constituídas nas missões diplomáticas e postos consulares da rede externa portuguesa", adiantou o MNE.

Os eleitores portugueses inscritos no recenseamento de Luanda poderão votar, presencialmente, nos dias 23 e 24 de janeiro, nas instalações do consulado-geral de Portugal em Luanda (Avenida de Portugal, 50), enquanto os recenseados nas províncias da jurisdição do consulado-geral de Portugal em Benguela, votam nas instalações no Largo do Pioneiro, 21, em Benguela.

