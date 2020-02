Portugueses dominam prémios ibero-americanos

Hoje às 17:04 Facebook

Os filmes portugueses foram as obras mais escolhidas para ir à final da terceira edição dos Prémios Quirino de Animação Ibero-Americana, que vão ser atribuídos em abril, na ilha de Tenerife, no arquipélago espanhol das Canárias.

Numa cerimónia que teve lugar, esta terça-feira, em Madrid, foi anunciado que Portugal tem dez candidaturas nomeadas para a final, seguido da Argentina com seis, o Brasil com quatro, a Colômbia e a Bolívia com duas, e finalmente o Chile, o México e o Paraguai com uma cada.

