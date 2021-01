Portugueses em França podem votar após recolher obrigatório

Hoje às 13:42 Facebook

Os portugueses residentes em França podem deslocar-se no fim de semana para votar nas presidenciais ultrapassando a hora do recolher obrigatório caso apresentem uma justificação com o motivo de convocação judiciária ou administrativa, segundo o Governo francês.

"Os cidadãos portugueses podem votar desde que estejam munidos de uma justificação onde o motivo da deslocação seja: deslocações para uma convocatória judiciária ou administrativa", reconheceu o Ministério do Interior francês.

Assim, mesmo com o recolher obrigatório em vigor em todo o país, entre as 18 e as 6 horas, os cidadãos portugueses vão poder votar nos 11 consulados espalhados pelo território até às 19 horas.

