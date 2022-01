Portugueses em isolamento no Luxemburgo não vão poder sair para votar

Hoje às 13:25 Facebook

Ao contrário do que vai acontecer em Portugal no domingo, em que os eleitores em isolamento devido à covid-19 vão poder sair de casa para votar nas eleições legislativas, os portugueses que estejam isolados no Luxemburgo não vão poder votar presencialmente nos dias 29 e 30.

São apenas 20 os emigrantes portugueses inscritos para a votação presencial nas eleições legislativas no posto consular do Luxemburgo. E destes, quem estiver em isolamento devido à covid-19 - por estar infetado ou por ser contacto direto de um infetado e não for vacinado - não vai poder sair de casa para ir votar nos dias 29 e 30.

