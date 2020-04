Portugueses na Suíça procuram soluções para voltar a Portugal

Hoje às 13:15 Facebook

Muitos portugueses que vivem e trabalham na Suíça procuram ajuda para voltar "à terra" e fazerem o confinamento junto das famílias, depois das suas atividades profissionais terem sido interrompidas por causa da pandemia de Covid-19.

Nestas últimas três semanas, as redes consulares, a embaixada e as associações de apoio à comunidade portuguesa na Suíça têm sido inundadas por telefonemas e emails com pedidos de orientação e esclarecimentos sobre as atuais condições de viagem para Portugal. "Temos sido contactados, tanto por portugueses residentes na Suíça, que nos questionam sobre a possibilidade de voltar para junto das suas famílias em Portugal, como por famílias de emigrantes portugueses preocupadas com os seus familiares que ainda se encontram a trabalhar nas mais variadas áreas na Suíça", revelou Nuno dos Santos, presidente da Associação de Apoio à Comunidade Portuguesa e conselheiro comunal na cidade de Vevey.

