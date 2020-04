Portugueses no Luxemburgo ajudam hospitais da região Centro

Hoje às 12:35 Facebook

A Associação Cultural e Humanitária da Bairrada no Luxemburgo e a Santa Casa da Misericórdia do Luxemburgo, sob o lema "A solidariedade não faz quarentena", lançam uma iniciativa de recolha de fundos para ajudar hospitais portugueses.

Em comunicado, os organizadores da ação de solidariedade recordam que "a pandemia da Covid-19 continua a não dar tréguas ao mundo, apesar das diversas medidas tomadas e aplicadas, pelos diferentes governos, para combater a propagação do vírus". Por isso, a Santa Casa da Misericórdia e a Associação Cultural e Humanitária da Bairrada no Luxemburgo querem ajudar quem está na "linha da frente a zelar por nós e a garantir as condições necessárias: todo o pessoal hospitalar, sem exceção; todos os que fornecem as farmácias, os hospitais, os centros de saúde, etc".

