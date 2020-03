Portugueses no Luxemburgo mais preocupados com empregos e negócios

Hoje às 14:58 Facebook

Parte dos portugueses no luxemburgo "estão mais preocupados com o emprego, do que com os riscos do vírus" que está a provocar a pandemia. Quem o diz é José Trindade, responsável do Centro de Apoio Social e Associativo (CASA), vice-presidente da Comissão de Estrangeiros da cidade do Luxemburgo e ex-conselheiro das Comunidades Portuguesas.

Eduardo Dias, também antigo conselheiro das Comunidades Portuguesas e sindicalista da federação sindical OGBL, partilha da opinião de José Trindade. Para o sindicalista, desde que os números de infetados e mortes pelo Covid-19 subiram no país, e as medidas do governo luxemburguês de combate à pandemia apertaram, os "portugueses começaram a ter mais consciência dos perigos". Ainda assim, é da opinião que as preocupações económicas continuam a superar as dos riscos que correm.

