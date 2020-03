Hoje às 13:56 Facebook

O cônsul-geral português na Cidade do Cabo, José Carlos Arsénio, criou uma equipa de ciclismo, com os objetivos de elevar o nome de Portugal na África do Sul e angariar apoios solidários para a comunidade portuguesa residente no país.

A equipa Portugal Sempre estreou-se, este domingo, no Cape Town Cycling Tour, importante prova internacional do calendário desportivo da modalidade na África do Sul.

