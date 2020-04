Hoje às 13:56 Facebook

Três novos voos charter vão fazer a ligação Luanda-Lisboa e Luanda-Porto em abril, para trazer cidadãos de regresso a Portugal, na sequência do encerramento do espaço aéreo de Angola no dia 20 de março.

Os voos estão a ser anunciados pela agência Space Viagens e realizam-se nos dias 13 e 14 de abril, entre Luanda e Lisboa, e no dia 16, entre Luanda e Porto.

