Luxemburgo: portugueses têm o maior risco de cair na pobreza

Hoje às 14:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Do total de residentes do Luxemburgo em perigo de viver abaixo do limiar da pobreza, 30% são portugueses. O alerta é relatado no novo relatório do Statec "Coesão Social e Trabalho", no país em tempos de pandemia.

Os portugueses são a nacionalidade estrangeira residente no Luxemburgo mais exposta à pobreza e "em maior risco de se tornar pobre". Esta é uma das conclusões do relatório. "Existe uma representação elevada de pessoas de nacionalidade portuguesa entre os pobres, a sua percentagem é de 27,4% entre as pessoas em risco de pobreza que afeta 14,9% da população total do país" nessa situação, lê-se no estudo do Statec.

E o que significa viver abaixo do limiar da pobreza? "É viver com um rendimento mensal inferior a 1804 euros, por mês, no Luxemburgo". Os jovens sozinhos, os estrangeiros e as famílias monoparentais são as mais expostas a este risco, vinca o Statec. Os portugueses surgem em primeiro lugar.

Leia mais em Contacto