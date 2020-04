Portugueses quebram confinamento e regressam ao Luxemburgo

Hoje às 13:19 Facebook

O diretor da Saúde luxemburguês reconhece que há trabalhadores da construção civil que estiveram em Portugal e que agora voltaram ao Grão-Ducado para recomeçar a trabalhar, contrariando as medidas restritivas.

Quando o setor da construção civil foi encerrado, houve trabalhadores portugueses que aproveitaram para viajar para Portugal, contrariando as medidas restritivas adotadas no combate à pandemia da Covid-19. Agora, regressaram ao Grão-Ducado para recomeçarem a trabalhar. "Fomos efetivamente informados de que algumas pessoas regressaram de Portugal nos últimos dias, com vista à reabertura do setor da construção, onde os trabalhos foram retomados", confirmou, esta quarta-feira, Jean-Claude Schmit, diretor da Saúde.

