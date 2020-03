Portugueses repatriados da Venezuela

Hoje às 15:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Apesar das restrições e dos voos cancelados pela pandemia, dezoito portugueses deixaram a Venezuela, esta quinta-feira.

Previsto inicialmente para terça-feira, o voo da Plus Ultra, organizado pelas autoridades espanholas para repatriar europeus, só partiu esta quinta-feira do Aeroporto Internacional Simón Bolívar, a norte de Caracas. Entre os passageiros seguiam 18 portugueses. Retidos pela crise do novo coronavírus, pediram para ser repatriados. A notícia tem por base fontes diplomáticas e aeroportuárias.

Leia mais em Contacto