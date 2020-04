Portugueses retidos na África do Sul

Hoje às 13:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Um grupo de 13 técnicos navais portugueses está retido, desde 26 de março, na cidade de Durban, litoral da África do Sul, onde concluiu a reparação de quatro navios pesqueiros, revelou, esta terça-feira, o armador das embarcações.

"Neste momento, estamos em contacto com a embaixada [de Portugal em Pretória] e o consulado-geral [de Joanesburgo] na África do Sul, precisamente para integrarmos o grupo de europeus que vai ser repatriado da África do Sul", disse o armador Carlos Leitão. O repatriamento dos técnicos da área de manutenção da Sociedade de Pesca Miradouro, da Gafanha da Nazaré, em Ílhavo, segundo referiu a mesma fonte, será feito no âmbito de uma operação de repatriamento de cidadãos europeus retidos na África do Sul, devido ao encerramento de fronteiras e espaço aéreo pelo Governo desde sexta-feira.

Leia mais em Bom Dia