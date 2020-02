Portugueses rumam ao Luxemburgo enganados e têm dificuldade em arrendar casa

Hoje às 16:25 Facebook

As fraudes dos falsos anúncios estão a aumentar. E é cada vez mais difícil encontrar casa no Luxemburgo. O testemunho de quem viveu verdadeiros pesadelos.

Maria foi enganada por uma portuguesa que lhe ficou com o depósito para reserva de uma casa que afinal não existia. A Janete e Andreia foi-lhes negado arrendamento de casas pelos proprietários porque elas tinham filhos. E demoraram meses a encontrar um lar. Estes são apenas três exemplos de um extenso rol de pessoas enganadas ou com queixas sobre os proprietários de casas para arrendar no Luxemburgo. E entre eles há vários portugueses.

