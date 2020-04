Portugueses trabalham para salvar vidas em campos de refugiados

Hoje às 13:55 Facebook

O HuBB (Humans Before Borders) inicia a campanha de angariação de fundos "A Solidariedade não faz quarentena", para financiar o plano médico de emergência de apoio aos refugiados nos campos de Moria e Samos, na Grécia. A iniciativa conta com voluntários lusos, ativistas humanitários e médicos sem fronteiras que estão atualmente no campo de refugiados em Samos, Grécia ou em Portugal. São eles Raul Manarte, Vittoria Catalfamo, José Cortez e Ana Paula Cruz.

"Todas as medidas de prevenção que usamos contra a Covid-19 não serão possíveis nos campos de refugiados. Não há lavatórios para todos lavarem as mãos, não é possível aplicar medidas de distanciamento social, não é possível realizar quarenta numa tenda dividida por muitas pessoas. Não existem cuidados médicos suficientes", explicam os voluntários portugueses.

