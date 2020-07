Praça do Emigrante nos Açores vai ser inaugurada este domingo

Hoje às 13:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Um globo com quatro metros de diâmetro revestido a pedra de calçada portuguesa constitui o elemento central da Praça do Emigrante, na Ribeira Grande, um novo espaço público que vai ser inaugurado este domingo, dia 26 de julho, na Ilha de São Miguel, nos Açores.

​​A peça domina a Praça do Emigrante, na cidade da costa norte de São Miguel, um espaço público urbano que a autarquia da Ribeira Grande inaugura este domingo, dia 26 de julho. A designação do globo - "Saudades da Terra" -, corresponde à expressão que Gaspar Frutuoso - o primeiro açoriano "emigrante ilustre, filho da ilha de São Miguel e vigário da então vila da Ribeira Grande - utilizou no século XVI para resumir um sentimento maior, comum aos emigrantes", sublinha o sítio na internet dedicado ao projeto da Praça do Emigrante.

No centro da nova praça, que tem a dimensão aproximada de metade de um campo de futebol, o globo representa a Terra, com revestimento de calçada portuguesa (calcário branco e negro do continente português).

Leia mais em Bom Dia