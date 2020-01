"Preparei uma mochila com bens essenciais". Portuguesa conta como se vive numa Austrália a arder há meses

Hoje às 19:37 Facebook

Catarina Barroso, residente em Sydney, relata ao Contacto os meses de inferno que se têm vivido na zona sudeste do país e as medidas de prevenção que a população deve tomar para se proteger.

Mudas de roupa, agasalhos, fraldas, máscaras para o fumo, frutos secos, barras energéticas e garrafas de água. Estes são alguns produtos de primeira necessidade que Catarina Barroso, portuguesa de 41 anos, residente na Austrália, decidiu reunir este fim de semana depois de no sábado, a zona de Sydney, onde vive, ter registado a temperatura mais alta do planeta e de, no domingo, os fogos terem chegado aos subúrbios da cidade.

