Primeiro-ministro luxemburguês garante que as fronteiras vão manter-se abertas

Hoje às 13:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Xavier Bettel defende que as fronteiras do Luxemburgo se mantenham abertas, apesar do aumento de casos em toda a Europa. O primeiro-ministro luxemburguês alerta que o fecho das fronteiras poderia levar a mortes desnecessárias nos hospitais.

A posição do primeiro-ministro luxemburguês converge com a defendida pela chanceler alemã, Angela Merkel, na cimeira de líderes da União Europeia, que se realizou esta quinta-feira à noite, por videoconferência, para discutir a evolução da pandemia do coronavírus nos países europeus.

Leia mais em Contacto