Produtos portugueses fazem furor nos EUA

Com os espetáculos cancelados devido à pandemia de covid-19, o trio de comediantes luso-americanos The Portuguese Kids apostaram na sua loja online de produtos portugueses, a Shop Portuguese, cujas vendas aumentaram 300% desde o início do confinamento.

"Passei de comediante a vendedor de linguiça", revela Derrick DeMelo, um dos elementos do grupo, que viu todos os espetáculos de 2020 cancelados devido à pandemia. As receitas provenientes da loja permitiram ao grupo compensar o cancelamento das atividades humorísticas. O artista explica: "Quando notámos que as vendas estavam a subir, em março, decidimos focar-nos nisto e promover o negócio", reconhece o artista. Os produtos mais vendidos neste momento são bolos lêvedos, chouriço e linguiça e pastéis de nata congelados, sendo que o catálogo da Shop Portuguese inclui várias outras categorias, desde t-shirts e aventais a canecas, livros e galos de Barcelos.

De acordo com o luso-americano, que compõe o trio de comediantes com Brian Martins e Al Sardinha, "sem a Shop Portuguese, neste momento, os The Portuguese Kids não continuariam a existir". Derrick confessa: "Estou muito grato, porque provavelmente sem isto teríamos de fechar portas e abrir falência".

