Professores do Ensino do Português no Estrangeiro preocupados com regresso às aulas

Com o anúncio da reabertura em maio das escolas em alguns países europeus, vários professores do Ensino do Português no Estrangeiro (EPE) receiam ficar infetados com a Covid-19 e consideram-se esquecidos pelo Governo português.

"No país onde trabalho [a pandemia de Covid-19] está muito, mas muito pior do que em Portugal e querem abrir as escolas para lecionar presencialmente", contou um professor do EPE num país europeu, que solicitou anonimato.

Para o docente, abrir as portas das escolas é um risco, pois "a maioria das turmas é grande, algumas com alunos do primeiro ao 12.º ano, confinados em salas pequenas e sem qualquer hipótese de manter a distância". "O nosso maior receio é ficarmos infetados [pela Covid-19], os professores e os alunos", pois "algumas salas são demasiadamente pequenas. Saem uns alunos e entram logo outros, sem que seja feita qualquer higienização, pois o horário também não permite", revela.

