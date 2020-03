Professores portugueses em Timor foram transferidos para Díli

Hoje às 15:35 Facebook

A situação dos professores portugueses que lecionam em Timor-Leste, ao abrigo de um programa luso-timorense, está a ser acompanhada, "caso a caso", e os docentes de dois municípios foram já transferidos para a capital, confirmou a coordenadora do projeto de Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE).

Lina Vicente, coordenadora do projeto CAFE, onde estão integrados 140 professores portugueses, explicou que a situação dos professores nos vários municípios do país está a ser avaliada em permanência: "Estamos em diálogo permanente com o Ministério da Educação em Portugal e com o Ministério da Educação em Timor-Leste, bem como com a Embaixada de Portugal em Díli e vamos analisar caso a caso e tomando as decisões conforme a situação evolui".

