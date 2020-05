Projeto preserva as festas portuguesas na Califórnia

Hoje às 13:32 Facebook

O Instituto Português Além-Fronteiras lançou um projeto para recolher memórias das festas da comunidade luso-americana na Califórnia, numa altura em que todos os eventos estão cancelados devido à pandemia de covid-19. O trabalho da instituição liderada pelo professor Diniz Borges, intitulado "My Favorite Festa Moment" ("O Meu Momento Preferido da Festa"), vai decorrer até que os eventos recomecem.

"As festas portuguesas que as comunidades emigrantes e lusodescendentes fazem através do estado são acontecimentos significativos para a manutenção de elementos da cultura popular, mesmo da identidade lusa na Califórnia", garante Diniz Borges.

O objetivo é "manter o espírito destes acontecimentos vivo", não só entre os mais velhos mas também junto das novas gerações. "As festas podem ser um elemento fulcral para a passagem de outras mensagens culturais, particularmente do novo Portugal", afirma o presidente do Instituto Português Além-Fronteiras.

Além do registo de memórias, a ideia é evitar o desvanecimento da força das tradições. "Corre-se o risco, em algumas comunidades, que um ano de interregno signifique a cessação da mesma [festa]", sublinha Diniz. "Queremos que este projeto sirva para que isso não aconteça, através da memória e da reflexão para o futuro."

Consoante as respostas, o instituto planeia criar um espaço de debate, através de conferências virtuais e um ciclo dedicado a estes eventos além da pandemia, em parceria com a Luso-American Education Foundation e outras instituições.

