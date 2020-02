Hoje às 18:47 Facebook

Há sete anos que os filhos dos emigrantes pagam para ter ensino de português, quando em Portugal o ensino é gratuito. Trata-se de uma situação "discriminatória", defende o Conselheiro da Comunidade Portuguesa na Bélgica.

Pedro Rupio estará no Luxemburgo, no sábado, para uma ação de recolha de assinaturas em prol da petição "Português para todos". Uma petição que exige justamente a revogação da propina no ensino de português no estrangeiro.

