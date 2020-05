PS organiza conferência para discutir efeitos da pandemia nas comunidades portuguesas

Hoje às 13:03 Facebook

O Partido Socialista (PS) português vai organizar, no sábado e no domingo, um debate por vídeoconferência com 14 portugueses residentes em 14 países diferentes em todo o mundo, para analisar "Os efeitos da pandemia nas comunidades portuguesas".

"Com a preocupação de ter uma noção mais precisa sobre a forma como a pandemia está a afetar as comunidades portuguesas no estrangeiro", o PS convidou para a conferência o Secretário-geral Adjunto, José Luís Carneiro, a Secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes, e os dois deputados eleitos pelos círculos da emigração, Paulo Pisco e Paulo Porto.

A conferência, que se insere num ciclo de iniciativas do PS intitulado "Diálogos Digitais com as Comunidades", vai realizar-se este sábado, dia 16 (na Europa, às 10 horas de Lisboa) e no domingo, dia 17 (fora da Europa, às 14 horas de Lisboa), via zoom, "com a possibilidade de acompanhamento através do Facebook por todos quantos nas comunidades ou em Portugal pretendam juntar-se ao debate", lê-se na nota de apresentação da iniciativa, assinada por José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto-do PS.

