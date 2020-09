PSD quer conhecer beneficiários de apoios aos media da diáspora

Hoje às 12:45 Facebook

Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata (PSD) apresentou um requerimento ao Governo pedindo a listagem completa dos órgãos de comunicação social da diáspora que beneficiaram do programa extraordinário de aquisição de publicidade institucional com a indicação das verbas atribuídas a cada um deles.

"Em recente resposta a uma pergunta apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata sobre os apoios dados aos órgãos de comunicação social da diáspora para aquisição de publicidade institucional, o Governo apresentou com um conjunto de explicações sobre os procedimentos e critérios de seleção desses meios de comunicação social das nossas comunidades", diz a introdução à pergunta.

