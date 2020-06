PSD quer que Portugal ajude emigrantes em dificuldades

Hoje às 14:11 Facebook

Twitter

Partilhar

O PSD questionou, esta terça-feira, o Governo sobre os apoios previstos para os portugueses residentes no estrangeiro que se encontram em dificuldades económicas, depois de terem sido noticiadas situações de carência na Suíça.

Na pergunta entregue esta terça-feira no parlamento e dirigida ao ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, os sociais-democratas referem-se a notícias recentes de alertas lançados por representantes da comunidade portuguesa na Suíça. Na segunda-feira, foi noticiada a presença de portugueses nas filas para receberem cabazes de ajuda alimentar na Suíça, com base em relatos do conselheiro das comunidades no país, José Inácio Sebastião.

O PSD questiona diretamente o Governo se tem conhecimento da situação na Suíça, "em que muitos portugueses se veem obrigados a recorrer à ajuda alimentar distribuída pelas autoridades locais", ou de "outras situações idênticas noutras comunidades portuguesas".

Leia mais em Bom Dia