PSD/Madeira defende voos mais baratos para emigrantes

O deputado do PSD/Madeira na Assembleia da República, Paulo Neves, defendeu o reforço do apoio às comunidades emigrantes na África do Sul e Venezuela e a importância de serem retomadas as ligações aéreas a preços competitivos com aqueles países.

"Tanto do ponto de vista da saúde pública quanto a nível social e económico, a pandemia da covid-19 tem tido consequências altamente negativas também para as nossas comunidades", reconheceu Paulo Neves numa iniciativa partidária no Funchal.

Devido a esta situação, sustentou ser "fundamental que o Governo da República reforce todos os apoios e todas as respostas para minimizar estes impactos e garanta que nada falte a quem mais precisa, em países como a Venezuela e a África do Sul".

