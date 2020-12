Quatro anos depois espera-se sentença no caso do homicídio de Ana Lopes

Hoje às 13:08 Facebook

O tribunal no Luxemburgo promete pronúncia de sentença dia 12 de janeiro, ou seja, quatro anos depois da portuguesa no Luxemburgo, Ana Lopes, ter sido encontrada morta em França, depois de ter estado desaparecida.

Foi um dos crimes mais mediáticos das comunidades portuguesas na última década. O corpo de Ana Lopes apareceu calcinado em janeiro de 2017, dentro de um automóvel no lado francês da fronteira luxemburguesa.

Quatro anos depois, o mistério da morte da jovem portuguesa do Luxemburgo, falecida com 25 anos de idade, ainda não está resolvido mas o julgamento do seu ex-namorado, Marco Silva, está a decorrer.

