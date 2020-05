Quinze professores portugueses ajudam escolas luxemburguesas

Hoje às 14:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O ministro dos Negócios Estrangeiros português e o ministro da Educação luxemburguês anunciaram esta quarta-feira, através de comunicado, um pacto entre os dois países, que se vai refletir no apoio de Portugal ao Luxemburgo, com 15 professores da rede de ensino da língua portuguesa no estrangeiro a intervir nas escolas fundamentais luxemburguesas.

Em comunicado, assinado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros português e pelo ministro da Educação luxemburguês, Augusto Santos Silva e Claude Meisch, anunciam que "no quadro das excelentes relações bilaterais entre o Luxemburgo e Portugal, e a pedido do governo luxemburguês, 15 professores da rede de ensino da língua portuguesa no estrangeiro intervirão nas escolas fundamentais luxemburguesas, durante um período máximo de 15 horas por semana e até ao fim do ano escolar 2019/2020".

Na sequência da declaração de estado de crise ligada à pandemia do coronavírus, todas as escolas e estruturas de acolhimento foram encerradas no Luxemburgo desde março deste ano. Tendo em vista a decisão de proceder ao desconfinamento por fases, o governo luxemburguês decretou que as escolas de ensino fundamental e as estruturas de acolhimento deveriam abrir portas a partir da passada segunda-feira, dia 25 de maio, com contingentes de crianças reduzidos a metade e um professor em alternância, o que requer pessoal de ensino e de acompanhamento suplementar.

Leia mais em Bom Dia