Rádio francesa goza com os portugueses e gera polémica

Um programa da RTL de França está a gerar polémica entre os portugueses. Em causa está a crónica de humor que o francês Philippe Caverivière fez a propósito de uma visita que terá realizado recentemente a Portugal.

O radialista, que escolheu um período em que o país ainda não está totalmente desconfinado para o visitar, revelou na emissora ter ficado "agradavelmente desiludido" com o que viu e teceu várias críticas jocosas à maneira como os jovens portugueses se vestem.

Caverivière usou a diferença horária entre França e Portugal - é menos uma hora em Lisboa que em Paris - para traçar comparações de moda e estilo, dizendo que os portugueses se vestem como se estivessem em 2008. Ano que, curiosamente, assinala uma década de deslocações frequentes do designer francês de sapatos, Christian Louboutin, ao país. Em 1998, o famoso ícone da moda mundial terá comprado a sua casa em Lisboa e tempos depois começou a investir no Litoral Alentejano, onde apresentou recentemente (em Grândola) uma instalação com quatro peças originais suas, entre as quais as famosas malas inspiradas em Portugal.

