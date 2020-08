Rádio francesa reforça a programação lusófona

Hoje às 12:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O programa de rádio LusoMundo, que era animado todas as segundas-feiras na IDFM Radio Enghien, por Lurdes Ribeiro e Mathias Isidoro, vai agora ter uma réplica à quarta-feira, na mesma rádio e no mesmo horário.

"Vamos deixar de ter um programa LusoMundo por semana e passar a ter dois", anunciam, com entusiasmo, Lurdes Ribeiro e Mathias Isidoro, nas redes sociais.

LusoMundo, que tem como slogan «Les ondes luso sur la radio du bien-être» existe desde abril de 2019 e é realizado em direto, a partir dos estúdios da rádio, em Enghien-les-Bains (95), a norte de Paris, às segundas-feiras, entre as 19 e as 20 horas. Agora, passa a ser realizado também às quartas-feiras, no mesmo horário.

Leia mais em LusoJornal