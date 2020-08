Rádio luso-brasileira dedicada à comunidade nos Estados Unidos

Hoje às 13:49 Facebook

O português António David e o brasileiro Clésio Silvestre tornaram-se amigos há 30 anos nos Estados Unidos da América numa rádio, um meio que agora querem transformar pela Internet, para servir as comunidades de língua portuguesa.

A Rede Rádios é uma emissora online, estabelecida nos Estados Unidos, com várias localizações e programas do Brasil e do Canadá. Trata-se de uma rádio para as comunidades de língua portuguesa, que quer apresentar os artistas das diásporas, atrair juventude e ser "diferente", dizem os fundadores.

Os dois amigos são profissionais da comunicação social e já trabalharam juntos em várias rádios de língua portuguesa nos EUA. "A gente quebrou os paradigmas que havia", reconhece ​​​​​​​Clésio Silvestre, dando "graças a Deus" que as coisas tenham mudado nos últimos tempos.

