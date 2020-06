Rádio portuguesa na Califórnia comemora 100 anos

Hoje às 16:04 Facebook

Um novo projeto do Instituto Português Além-Fronteiras e da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) vai recolher sons, entrevistas e dados sobre o centenário da rádio em português, lançada na Califórnia em 1920.

"Foi a primeira vez que se fez rádio em língua portuguesa no mundo", garante Diniz Borges, presidente do Instituto Português Além-Fronteiras, sediado na Universidade Estadual da Califórnia, Fresno.

O responsável sublinha que as emissões começaram antes da chegada da rádio a Portugal, que aconteceu em 1924. "Quando começaram as primeiras estações de rádio começou logo a rádio em língua portuguesa, o que é fascinante", afirma, dizendo que as primeiras estações de rádio nos Estados Unidos chegaram em 1919.

